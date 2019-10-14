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2019-10-14 شاهد.. مراسم استقبال بوتين في قصر اليمامة متابعات الخليج 365 - الرياض - تصوير: بندر الجلعود استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. وقد أجريت لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.







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