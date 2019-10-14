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2019-10-14 شاهد.. موكب بوتين يتجه إلى الديوان الملكي متابعات الخليج 365 - الرياض وصل موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مقر الديوان الملكي في الرياض حيث سيلتقي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. Advertisements وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصل إلى الرياض اليوم في مستهل زيارة هي الثانية له منذ عام 2007.







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