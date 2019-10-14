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فيديو.. معزوفة أنت ملك قبيل استقبال الملك سلمان لفلاديمير بوتين
متابعات الخليج 365 - الرياض
يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد قليل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة.
ونشر بندر الجلعود عبر حسابه الرسمي في “سناب شات”، مقطع فيديو لمعزوفة أنت ملك قبيل استقبال الضيف الكبير.
وتأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرياض وموسكو تطوراً لافتاً في مجالات مختلفة، بما في ذلك التقارب المستمر منذ أربع سنوات في ملف الطاقة.
وسيكون ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين الأكبر خلال زيارة الرئيس بوتين للمملكة، حيث يتوقع أن تتوج المباحثات بتوقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تعاون في ملفات الطاقة والصناعة والزراعة والتقنيات، بالإضافة إلى التعاون الثقافي.
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