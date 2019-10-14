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فيديو.. وفد من بعثة الأخضر يزور المسجد الأقصى
متابعات الخليج 365 - الرياض
زار وفد من بعثة منتخب الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك وأدوا الصلاة فيه، يرافقهم لفيف من الشخصيات المقدسية.
وتأتي زيارة المسجد الأقصى المبارك، ضمن برنامج البعثة، التي تزور فلسطين لإجراء مباراة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 على استاد الشهيد فيصل الحسيني.
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس قد استقبل البعثة في مقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء أمس الأحد.
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