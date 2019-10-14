تركي آل الشيخ: موسم الرياض وفر 46 ألف وظيفة

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن الهيئة تسعى إلى توفير 250 ألف وظيفة دائمة في قطاع الترفيه بحلول 2030، كما سيتم تحديد موعد مختلف لموسم الرياض الثاني العام المقبل، حيث أكد أنه سيُنظم بشكل سنوي.

Advertisements

وأضاف آل الشيخ خلال فعاليات منتدى صناعة الترفيه الذي أُقيم بفندق الريتز كارليتون في الرياض أمس (الأحد)، أن الهيئة تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وتابع تركي آل الشيخ أن موسم الرياض نجح في توفير 46 ألف وظيفة دائمة وغير دائمة.

وأضاف أن الهيئة تعمل منذ تأسيسها بطريقة مؤسسية وفقا لخطة واضحة، كما أنها تستهدف السياح من داخل المملكة كمرحلة أولى، من خلال المدن القريبة من الرياض، ثم مدن المملكة بشكل عام، ثم الشرق الأوسط، وأخيرًا العالم كله.