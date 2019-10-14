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2019-10-14 فيديو.. القصبي: المملكة تفتح أبوابها للمستثمرين في قطاعات جديدة متابعات الخليج 365 - الرياض أوضح وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة باتت وجهة تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال بيئة محفزة تضاهي الكثير من الدول. Advertisements وأضاف القصبي، باجتماع مجلس الأعمال السعودي الروسي، أن المملكة فتحت أبوابها للمستثمر في قطاعات استثمارية جديدة كالسياحة والمعادن والترفيه والرياضة واللوجستيات والتصنيع والتقنية والذكاء الصناعي وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعدة. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بلغ ما يقارب 23 مليار ريال، بنسبة نمو 22% في عام 2018 مقارنة بالعام الماضي.







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