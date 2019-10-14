السعودية | السعودية.. هذه تفاصيل أعلى مصلى معلق بالعالم

شكرا لقرائتكم السعودية.. هذه تفاصيل أعلى مصلى معلق بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ البناء في مكة المكرمة لمصلى معلق، هو الأعلى على مستوى في العالم، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، أيضاً يتمتع باتصال بصري وسمعي مع الحرم المكي الشريف، على ارتفاع 161م، وبمساحة إجمالية تقدر بـ400 متر مربع، كي يتسع لأكثر من 200 مصل.

في التفاصيل، يقع المصلى على جسر يربط بين برجين في المنطقة، مطلا على طريق الملك عبدالعزيز الموازي، صممت 50% من مساحته لأداء الصلوات، والباقي خدمات.

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بدوره، أكد استشاري تطوير التصاميم في الشركة المنفذة للمصلى، ورئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المهندس، أنس صيرفي، في حديث لـ"العربية.نت": إن المصلى في طور الإنشاء وسيتم الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر".

كما أضاف: "الجسر خضع لدراسات طويلة حول مدى تأثير الظواهر المناخية والطبيعية عليه، فالوضع الإنشائي آمن بكل تأكيد، وهو ما استغرق أعواماً من الدراسات والمراجعة والتدقيق، خصوصاً حول أثر حركة الرياح، وتغير درجات الحرارة والزلازل، واختلاف درجة الهبوط وتأثيرها على البرجين اللذين يربط بينهما الجسر، فالهيكل الإنشائي الحديدي أنسب، لأنه أخف وزناً وأكثر مرونة على هذا الارتفاع".

أيضا أشار إلى أن هناك جزءا ثابتا من المصلى يتموضع في أحد الأبراج، أما الجزء الآخر فمثبت، إلا أنه مرن يسمح بالحركة بنحو 20 سم، كما أن المصلى هيكل حديدي ولا يوجد به خراسانات".