السعودية | قمة بين الملك سلمان وبوتين تبحث العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم قمة بين الملك سلمان وبوتين تبحث العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض، حيث وصل في وقت سابق الإثنين.

وقبيل الجلسة، أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي الذي يزور الممكلة في أول زيارة رسمية منذ 12 عاماً.

وستناقش القمة العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية بأنه سيتم توقيع اتفاقيات عدة بين الحكومتين السعودية والروسية في وقت لاحق اليوم.

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علاقات تاريخية

وكان الرئيس الروسي أشاد في مقابلة سابقة مع العربية بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية وسعيه لتطويرها.

وقال "نحن ننظر إلى العربية السعودية كدولة صديقة لنا"، مؤكداً أن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مهم وناجح.

الملك سلمان وبوتين

إلى ذلك، أكد أن "المملكة تعتبر من الدول الأساسية في المنطقة. كما أنها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق نشاطها في مجال الطاقة. ويمكن أن نعتبر المملكة العربية السعودية لاعبا ليس إقليميا فحسب، وإنما هي لاعب دولي أيضا، فهي تؤثر على سوق الطاقة العالمية، وبالتالي على سائر الطاقة العالمية".

يذكر أن بوتين كان زار السعودية آخر مرة في شباط/فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا عام 2017، حيث وصفت حينها الزيارة بالتاريخية.