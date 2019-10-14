السعودية | الرياض.. حفل ضخم وتكريم لصناع الترفيه في العالم

شكرا لقرائتكم الرياض.. حفل ضخم وتكريم لصناع الترفيه في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتضنت العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد، حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وعدد من مشاهير السينما بحضور الرئيس العام لهيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وضمت قائمة المكرمين بالجوائز النجوم العالميين: جاكي شان، فاندام، شاروخان وجيسون ماموا.

ومن الوطن العربي: محمد عبده، عمرو دياب، سعد الفرج، سعاد عبدالله، ناصر القصبي، هاني شاكر، يسرا ورجاء الجداوي.

محمد عبده 100 أغنية

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ الدعوة لفنان العرب محمد عبده لتوقيع عقد تصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام وذلك تقديرا لتاريخه الفني، وأعلن آل الشيخ أن هذه الأغنيات ستكون في الأسواق خلال أشهر.

وقال فنان العرب عبر كلمة ألقاها: "هذه الليلة تختزل كل مشواري".

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لقطة النجوم

لفتت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة بثها نجم بوليوود الممثل الهندي شاروخان تجمعه بالنجمين فاندام وجاكي شان قبل تكريمهم بجوائز صناع الترفيه، هذه الصورة لقيت تفاعلاً كبيراً في مختلف الوسائل العالمية للشهرة والكاريزما التي يتمتع بها هؤلاء النجوم في السينما.

رابح وراشد قبلات التقدير

لفتت أنظار الجمهور لقطتان من حفل جوائز صناع الترفيه الأولى جمعت راشد الماجد بالفنان عبدالرب إدريس عندما رآه جالساً فأصر عليه احتراما لسنه عدم الوقوف وطبع راشد قبلة على رأسه، واللقطة الثانية للفنان رابح صقر مع الفنانة سعاد عبدالله عندما بادرها بالتحية وقبل رأسها تقديرا لسنها وتاريخها هاتان اللقطتان كانتا محل إعجاب الجمهور.

القصبي والسدحان من جديد

شهد حفل جوائز صناع الترفيه لقاء نجمي الدراما السعودية عبدالله السدحان وناصر القصبي اللذين يجتمعان في المهرجانات واللقاءات دائماً بينما الجمهور وجه السؤال الأزلي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي هل من عمل مشترك قادم؟.

الطريف أن السدحان عندما كان يصور في سنابه الخاص لقطات مع القصبي طلب منه ابتسامة للجمهور فلم يتوان الأخير عن ذلك.

شاروخان يستحق التصفيق

نجم بوليوود شاروخان بدأ حديثه بعد تكريمه باللغة العربية وأبدى سعادته بزيارة السعودية، وبالحفاوة التي وجدها، وفي لقطة نالت التصفيق عندما مرت أمامه الفنانة رجاء الجداوي بعد تكريمها نهض شاروخان من مكانه وأخذ بيدها إلى مكان إلقاء كلمتها.

جاكي شان يصور فيلما

أكد النجم العالمي جاكي شان نيته تصوير فيلم أكشن بالسعودية، وتمنى عند عودته مستقبلاً أن يحضر بفريق التصوير معه، جاكي شان عبر عن سعادته بحسن الترحيب الذي وجده وأكد أن السعودية مكان مناسب لتصوير أحد أفلامه، وتفاعل الجمهور مع حديث النجم العالمي في مواقع التواصل مبدين إعجابهم بالفكرة.