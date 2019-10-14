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على وقع نغمات المعزوفة الشهيرة "#أنت_ملك" دخل خادم الحرمين الشريفين إلى قصر اليمامة مع ضيف المملكة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان قد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الرئيسة لقصر اليمامة بالرياض.
ووصل الرئيس فلاديمير بوتين والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة، حيث كان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق" وعدد من المسؤولين. بوتين في السعودية خادم الحرمين الشريفين فلاديمير بوتين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان الرياض
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 02:58 PM
الرئيس الروسي كان قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية
على وقع نغمات المعزوفة الشهيرة "#أنت_ملك" دخل خادم الحرمين الشريفين إلى قصر اليمامة مع ضيف المملكة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان قد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الرئيسة لقصر اليمامة بالرياض.
ووصل الرئيس فلاديمير بوتين والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة، حيث كان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق" وعدد من المسؤولين.
، بالفيديو.. معزوفة "#أنت_ملك" تستقبل #خادم_الحرمين وبوتين ،
المصدر : الخليج 365
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