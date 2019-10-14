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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الرئيسة لقصر اليمامة بالرياض.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية قد وصل والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق"، أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومندوب عن المراسم الملكية.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فلاديمير بوتين بوتين في السعودية
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 02:35 PM
الرئيس الروسي كان قد وصل إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الرئيسة لقصر اليمامة بالرياض.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية قد وصل والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق"، أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومندوب عن المراسم الملكية.
، الملك وولي العهد يستقبلان "بوتين" في الساحة الرئيسة لقصر اليمامة ،
المصدر : الخليج 365
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