، "المغلوث": تفاهم مشترك يجمع روسيا والسعودية منذ 9 عقود ،

محمد بن مسعود - الدمام - صفقات مليارية واتفاقيات على هامش زيارة "بوتين" للرياض أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث بأهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض، ومدى تطور العلاقات السعودية الروسية خلال الأعوام الخمسة الماضية، والتي شهدت نشاطاً دبلوماسياً على أعلى المستويات من خلال الزيارات المتبادلة وتنسيق الجهود في الكثير من القضايا العالمية والإقليمية المشتركة.

وقال "المغلوث": إن العلاقات السعودية الروسية تتمتع على مدى تسعة عقود مضت، بالتفاهم المشترك بين قيادتي البلدين؛ إدراكاً بأن المملكة وروسيا تمتلكان إمكانيات كبيرة في مختلف المجالات، الأمر الذي عزز من مكانة هذه العلاقات، وجعلها تتوسع في مجالات متنوعة تعود بالنفع لصالح الشعبين الصديقين؛ خاصة خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وأضاف: إن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا شهدت تطوراً لافتاً آخر عامين، حيث قفز التبادل التجاري بين البلدين، بنسبة 101 في المائة آخر عامين، ليبلغ 5.54 مليار ريال العام الماضي 2018، فيما كانت 2.8 مليار ريال في عام 2016، بزيادة تقارب 2.8 مليار ريال.

وتابع: التبادل التجاري بين البلدين صعد العام الماضي، بنسبة 44 في المائة، بعد أن كان 3.85 مليار ريال في عام 2017، بزيادة قيمتها 1.7 مليار ريال، وعليه فقد ارتفع ترتيب روسيا بين الدول المرتبطة بعلاقات تجارية مع السعودية، إلى المرتبة 36 بعد أن كانت في المركز 42 في عام 2017، و49 في عام 2016.

وأردف: توزع التبادل التجاري العام الماضي، بين نحو 98 في المائة واردات سعودية من روسيا بقيمة 5.4 مليار ريال، فيما نحو 2 في المائة، صادرات سعودية لروسيا بقيمة 122 مليون ريال ،وارتفعت صادرات المملكة إلى روسيا العام الماضي، بنسبة 22 في المائة، لتبلغ 122 مليون ريال، مقابل 100 مليون ريال في 2017، بزيادة قيمتها 22 مليون ريال، فيما احتلت روسيا الترتيب 80 بين أكبر الدول المستوردة للسلع السعودية.

وقال: ارتفعت الواردات السعودية من روسيا بقيمة 1.7 مليار ريال، بنسبة 45 في المائة، لتبلغ 5.4 مليار ريال، مقابل 3.75 مليار ريال في عام 2017. واحتلت روسيا الترتيب 23 بين أكبر الدول الموردة للسعودية.

وبين "المغلوث" أن التبادل التجاري بين السعودية وروسيا خلال الأعوام العشرة الماضية "منذ 2009 حتى نهاية 2018"، بلغ 47.2 مليار ريال، بنحو 98 في المائة منها واردات سعودية من روسيا بقيمة 46.1 مليار ريال، فيما نحو 2 في المائة، صادرات سعودية لروسيا بقيمة 1.1 مليار ريال.

وأشار إلى أنه من أبرز السلع التي صدرتها السعودية لروسيا العام الماضي لدائن ومصنوعاتها بقيمة 59 مليون ريال، ومواد دابغة وألوان ودهانات بقيمة 11 مليون ريال، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة ثمانية ملايين ريال، وورق وورق مقوى بخمسة ملايين ريال، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها بأربعة ملايين ريال.

فيما كانت أهم السلع المستوردة من روسيا، الحبوب بقيمة 1.8 مليار ريال تمثل 33 في المائة من الواردات، ومنتجات معدنية بقيمة 1.6 مليار ريال تشكل 29 في المائة من الواردات، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 365 مليون ريال، والحديد والصلب "فولاذ" بـ248 مليون ريال، وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، بقيمة 219 مليون ريال.

وقال في إطار التطور في العلاقات بين البلدين، أنشأ الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السيادي السعودي "صندوق الاستثمارات العامة " صندوقا مشتركا للاستثمار في عدد من المشاريع، حيث صادق الطرفان على أكثر من 25 مشروعاً مشتركاً باستثمار إجمالي يزيد على 2.5 مليار دولار في قطاعات بينها الذكاء الاصطناعي والطب والبنى التحتية.

ونقل "المغلوث" عن كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن بلاده تعتزم توقيع عشر اتفاقيات مع السعودية بقيمة تزيد على ملياري دولار، ومناقشة اتفاق إنتاج النفط الخاص بتحالف "أوبك+"، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والاتفاقيات المنتظر توقيعها تشمل الزراعة والسكك الحديدية ومجالات الأسمدة والبتروكيماويات ،وإحدى الصفقات قيمتها 700 مليون دولار (2,6 مليار ريال) وهناك أيضاً استثمار مشترك مع شركة أرامكو.روسيا السعودية بوتين في السعودية

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 02:33 PM صفقات مليارية واتفاقيات على هامش زيارة "بوتين" للرياض Advertisements "المغلوث": تفاهم مشترك يجمع روسيا والسعودية منذ 9 عقود "المغلوث": تفاهم مشترك يجمع روسيا والسعودية منذ 9 عقود أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث بأهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض، ومدى تطور العلاقات السعودية الروسية خلال الأعوام الخمسة الماضية، والتي شهدت نشاطاً دبلوماسياً على أعلى المستويات من خلال الزيارات المتبادلة وتنسيق الجهود في الكثير من القضايا العالمية والإقليمية المشتركة.

وقال "المغلوث": إن العلاقات السعودية الروسية تتمتع على مدى تسعة عقود مضت، بالتفاهم المشترك بين قيادتي البلدين؛ إدراكاً بأن المملكة وروسيا تمتلكان إمكانيات كبيرة في مختلف المجالات، الأمر الذي عزز من مكانة هذه العلاقات، وجعلها تتوسع في مجالات متنوعة تعود بالنفع لصالح الشعبين الصديقين؛ خاصة خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وأضاف: إن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا شهدت تطوراً لافتاً آخر عامين، حيث قفز التبادل التجاري بين البلدين، بنسبة 101 في المائة آخر عامين، ليبلغ 5.54 مليار ريال العام الماضي 2018، فيما كانت 2.8 مليار ريال في عام 2016، بزيادة تقارب 2.8 مليار ريال.

وتابع: التبادل التجاري بين البلدين صعد العام الماضي، بنسبة 44 في المائة، بعد أن كان 3.85 مليار ريال في عام 2017، بزيادة قيمتها 1.7 مليار ريال، وعليه فقد ارتفع ترتيب روسيا بين الدول المرتبطة بعلاقات تجارية مع السعودية، إلى المرتبة 36 بعد أن كانت في المركز 42 في عام 2017، و49 في عام 2016.

وأردف: توزع التبادل التجاري العام الماضي، بين نحو 98 في المائة واردات سعودية من روسيا بقيمة 5.4 مليار ريال، فيما نحو 2 في المائة، صادرات سعودية لروسيا بقيمة 122 مليون ريال ،وارتفعت صادرات المملكة إلى روسيا العام الماضي، بنسبة 22 في المائة، لتبلغ 122 مليون ريال، مقابل 100 مليون ريال في 2017، بزيادة قيمتها 22 مليون ريال، فيما احتلت روسيا الترتيب 80 بين أكبر الدول المستوردة للسلع السعودية.

وقال: ارتفعت الواردات السعودية من روسيا بقيمة 1.7 مليار ريال، بنسبة 45 في المائة، لتبلغ 5.4 مليار ريال، مقابل 3.75 مليار ريال في عام 2017. واحتلت روسيا الترتيب 23 بين أكبر الدول الموردة للسعودية.

وبين "المغلوث" أن التبادل التجاري بين السعودية وروسيا خلال الأعوام العشرة الماضية "منذ 2009 حتى نهاية 2018"، بلغ 47.2 مليار ريال، بنحو 98 في المائة منها واردات سعودية من روسيا بقيمة 46.1 مليار ريال، فيما نحو 2 في المائة، صادرات سعودية لروسيا بقيمة 1.1 مليار ريال.

وأشار إلى أنه من أبرز السلع التي صدرتها السعودية لروسيا العام الماضي لدائن ومصنوعاتها بقيمة 59 مليون ريال، ومواد دابغة وألوان ودهانات بقيمة 11 مليون ريال، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة ثمانية ملايين ريال، وورق وورق مقوى بخمسة ملايين ريال، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها بأربعة ملايين ريال.

فيما كانت أهم السلع المستوردة من روسيا، الحبوب بقيمة 1.8 مليار ريال تمثل 33 في المائة من الواردات، ومنتجات معدنية بقيمة 1.6 مليار ريال تشكل 29 في المائة من الواردات، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 365 مليون ريال، والحديد والصلب "فولاذ" بـ248 مليون ريال، وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، بقيمة 219 مليون ريال.

وقال في إطار التطور في العلاقات بين البلدين، أنشأ الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السيادي السعودي "صندوق الاستثمارات العامة " صندوقا مشتركا للاستثمار في عدد من المشاريع، حيث صادق الطرفان على أكثر من 25 مشروعاً مشتركاً باستثمار إجمالي يزيد على 2.5 مليار دولار في قطاعات بينها الذكاء الاصطناعي والطب والبنى التحتية.

ونقل "المغلوث" عن كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن بلاده تعتزم توقيع عشر اتفاقيات مع السعودية بقيمة تزيد على ملياري دولار، ومناقشة اتفاق إنتاج النفط الخاص بتحالف "أوبك+"، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والاتفاقيات المنتظر توقيعها تشمل الزراعة والسكك الحديدية ومجالات الأسمدة والبتروكيماويات ،وإحدى الصفقات قيمتها 700 مليون دولار (2,6 مليار ريال) وهناك أيضاً استثمار مشترك مع شركة أرامكو. الكلمات المفتاحية

، "المغلوث": تفاهم مشترك يجمع روسيا والسعودية منذ 9 عقود ،

المصدر : الخليج 365

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