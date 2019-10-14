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محمد بن مسعود - الدمام - 14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 02:32 PM
قال: البلدان متفقان على احترام الشرعية الدولية وسيادة واستقلال ووحدة الدولالسفير "قرملي": زيارة "بوتين" استثنائية والعلاقات تستند إلى قاعدة صلبة
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، أن زيارة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، للمملكة تكتسب أهمية استثنائية؛ نظرًا للدور العالمي للبلدين فهما عضوان في مجموعة العشرين.
وقال "قرملي": البلدان يقودان الجهود الدولية لاستقرار سوق الطاقة العالمي، ويلتقيان في ثوابت أساسية من احترام الشرعية الدولية وسيادة واستقلال ووحدة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ورفض ازدواجية وانتقائية المعايير.
وأضاف: العلاقات السعودية الروسية تستند إلى قاعدة صلبة من الثقة بين القيادتين، والاحترام المتبادل، وتنمية التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
وأردف السفير السعودي في موسكو: مباحثات قيادتي المملكة وروسيا ستدفع بمزيد من التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، والتشاور والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشتركة.
، السفير "قرملي": زيارة "بوتين" استثنائية والعلاقات تستند إلى قاعدة صلبة ،
المصدر : الخليج 365
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