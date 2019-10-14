برنامج حساب المواطن : طريقة تسجيل الأمهات الأرامل وتفاصيل الدفعة 24 من البرنامج

تزداد عمليات البحث عن طريقة تسجيل الأمهات الأرامل في برنامج حساب المواطن ، حيث يعتبر هذا الأمر هام جداً بالأخص للأرامل التي لا يوجد لديها دخل أو الدخل الخاص بها لا يكفي لكي توفر كافة احتياجاتها هي وأولادها والتغلب على الظروف الصعبة، فبإمكان الأمهات الأرامل أن يقوموا بالتسجيل في حساب المواطن والاستفادة من دفعاته.

طريقة تسجيل الأمهات الأرامل في برنامج حساب المواطن

يجب أن يتوافر مع الأمهات الأرامل بطاقة عائلية وأيضاً صك حصر الوراثة، والأوراق التي تثبت حضانة الأم لأولادها لكي يتم التسجيل في البرنامج، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن وبعد ذلك التسجيل عن طريق تسجيل البيانات المطلوب إدخالها والتي تخص الأم التي مات زوجها، ويمكن في حالة تسجيل الأب المتوفي في برنامج حساب المواطن أن تقوم الأم الأرملة بالدخول إلى الموقع وتسجيل بياناته الخاصة، ولكن يجب تحديد حالتها الاجتماعية بأنها أرملة.

تفاصيل الدفعة 24 من حساب المواطن

يتم التسجيل في دفعة حساب المواطن رقم 24 في هذه الفترة، والتي من المفترض أن يتم صرفها في الموعد المحدد لها وهو العاشر من كل شهر ميلادي أي ما يوافق العاشر من شهر نوفمبر القادم، ومن الجدير ذكره أنه تم إيداع الأموال التي تخص الدفعة 23 في برنامج حساب المواطن منذ أيام قليلة، يستمر التسجيل في الدفعة القادمة حتى الآن، يمنكم الدخول والتسجيل به للحصول عليها في موعد صرفها.