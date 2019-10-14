شاهد: اريج العبدالله تدعو للاختلاط بالسعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية،اليوم الاثنين، بعد دعوة الإعلامية اريج العبدالله للاختلاط بالمملكة، حيث أتُارت الجدل من جديد بعد أن تصدّر اسمها الوسوم على موقع تويتر.

وطالبت اريج العبدالله في اللقاءات والتغريدات لها بالاختلاط في المهرجانات والمواسم الترفيهية في المملكة، لا سيّما موسم الرياض، في معرض الصقور الذي أشادت به وبكل من ساهم في إنجاحه.

وكان معرض الصقور ضمن فعاليات موسم الرياض 1441 محققًا للكثير من النّجاح، زاره عشرات الآلاف من المواطنين، لا سيّما النساء، وقد لفت الأنظار تواجد أعداد غير مسبوقة من السيدات في هذا المعرض، الأمر الذي دفع أريج العبدالله وغيرها من الإعلاميات للمطالبة بالسماح بالاختلاط في أي من المهرجانات السعودية لكي تضمن نجاحها.

الاعلامية اریج العبد الله ھي من اصول سعودية وتحمل جنسیة الحقیقیة وھي الجنسیة السعودیة كونھا من أصل سعودي وغیر مجنسة وقد شقت طریقھا في عالم الإعلام واكتسبت الكثير من الشھرة في ھذا المجال

و الإعلامية السعودية هي واحدة من أكثر الفتيات في السعودية شهرة، لها معجبين ومُتابعين كُثر على السوشيال ميديا، إلا انّها مثيرة للجدل في الكثير من القضايا التي تُثيرها.