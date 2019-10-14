اخبار السعوديه

شاهد: طلب غريب من جاكي شان للسعودية

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افتتح الفنان الياباني جاكي شان خطابه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه الذي أقيم في الرياض أمس الأحد بطلب غريب وجهه للهيئة العامة للترفيه أمام حضور كبير من فنانين عرب وغيرهم من هوليوود.

وطلب جاكي شان من إدارة الحفل السعودية بتنظيم تصوير لفيلم آكشن في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة في إطار التطور والتغيير الذي تشهده المملكة في الجوانب الاجتماعية.

ونشر الإعلامي مصطفى الأغا فيديو من حفل جوائز صناع الترفيه يظهر فيه خطاب جاكي شان خلال تكريمه ومجموعة من أبرز فناني هوليوود ونجوم الفن العرب ومشاهير الفن والرياضة والإعلام في فندق ريتز كارلتون.

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