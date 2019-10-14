في ظهور جرئ: دينا الشربيني وعمرو دياب في موسم الرياض 2019

ظهرت الفنانة المصرية دينا الشربيني وزوجها عمرو دياب خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفيه في موسم الرياض 2019 الذي أقيم أمس الأحد بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وظهرت دينا الشربيني بفستان قصير أسود يشبه الجاكيت وظهر دياب ببدلة كاملة في إطلالة اعتبرها البعض جريئة للحضور في المملكة العربية السعودية خلال حفل صناع الترفيه.



ويشارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي، والنجوم العالميين في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض فاندام، جاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، والممثل الأمريكي جايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان".

ومن مصر شارك الفنانون محمد رمضان، وشيكو، وهشام ماجد، وأكرم حسني، والإعلامية بوسي شلبي، والشاعر بهاء الدين محمد، ويسرا، ومدحت العدل، وهاني شاكر، ورجاء الجداوي، والشاعر أمير طعيمة، والمنتج جمال العدل، بحسب "مصراوي".