شاهد: تحرش سعودي بفتاة بعد حفلة الفرقة الكورية يثير جدلا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسعودي تحرش بفتاة بعد انتهاء حفلة الفرقة الكورية، حيث تصدر تراند السعودي خلال الساعات الأولى من انطلاقه، للتنديد بفعل التحرش الذي قام به الشاب .

وتفاعل مع الوسم عدد كبير من مغردي تويتر، الذين رفضوا الفعل وطالبوا من الجهات الحكومية بالتدخل الفوري لمنع انتشار هكذا أفعال ، متداولين فيديو التحرش والذي صورته فتاة تقول أنه تحرش بها يوم حفلة الفرقة الكورية BTS .

يذكر أن الفرقة الكوية تشارك في حفلات موسم الرياض والذي بدأت أولى أيامه الجمعة الماضية ، على أن يستمر حتى نوفمبر القادم .

وكان ”سهيل“ قد نشر صورة له عبر حساباته في موقع التواصل ”تويتر“ ويظهر فيها بـ“شورت سباحة“ فقط، وفي وضعية استعراضية، أثارت استنكارًا بين متابعين.

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وإثر الصورة، كشف نجم مواقع التواصل عبر حسابه في ”سناب شات“، اليوم الاثنين، عن تعرضه للسجن، حيث أكد ”التقاطه صورة لنفسه وهو بسروال قصير على الشاطئ وتم ضبطه لهذا السبب“، لافتًا إلى أن ”الشرطة قامت بتغيير تهمته من مخالفة الذوق العام إلى جرائم معلوماتية“، مستنكرًا سجنه لمجرد أنه رغب في أن يعبر عن ”حريته“، على حد قوله.

وعلق مغرد يدعى ”عبدالله“ بالقول: ”هذي غلطته وهو يتحملها، خلو المجتمع ينظف شوي من ذولا العاهات، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه“.

وفي وقت سابق، أشعلت الفرقة الكورية BTS ليل السعودية بحفل الجمعة الماضية على استاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة الرياض مع جمهور كبير قُدر بالآلاف في أول مشاركة لهم ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.

الأداء الملفت للفرقة الكورية جعل من الحفل حدثاً تاريخياً في مواسم السعودية وحديث الحضور حتى بعد انتهائه حيث تداول الجمهور سلسلة من الصور والمقاطع المصورة للفرقة التي تقربت من الجمهور السعودي بحفظ بعض الكلمات العربية.