شاهد: ناصر القصبي يلتقي غريمه في موسم الرياض

ظهر الفنان السعودي ناصر القصبي في مقطع مصور نشره الفنان عبد الله السدحان عبر حسابه الخاص على تويتر خلال لقائهما في حفل صناع الترفيه بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

والتقى ناصر القصبي وعبد الله السرحان في حفل صناع الترفيه في الرياض بعد سنوات من الخلافات فظهرا في الفيديو برفقة فنانين سعوديين وخليجيين آخرين، قبل أن يناديه بلقبه "أبو راكان" ليرد مرحبًا على الكاميرا.

خلافات ناصر القصبي وعبد الله السدحان وصلت حد القضاء فيما حاول رئيس هيئة الترفيه الحكومية تركي آل الشيخ، طي صفحة الخلاف بين النجمين، لكن محاولته لم تنجح حينها.

خلافات ناصر القصبي والسدحان طالت فض الشراكة في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي وهي الشركة التي أنتجت مسلسل طاش ما طاش حيث ألزمت المحكمة ناصر القصبي بدفع مبلغ 120 ألف ريال لعبد الله السدحان، فيما ألزمت السدحان، مقابل ذلك، بالتنازل عن نصيبه في شركة "الهدف للإنتاج الإعلامي"، والاسم التجاري، والترخيص الإعلامي للقصبي.

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كذلك، تضمَّن الحكم، أن يعيد السدحان للقصبي ثلاث سيارات خاصة بالشركة، وسيارة معدات، إضافة إلى وحدة الإنتاج.

ووجد الفيديو تداولًا لافتًا من عشاق النجمين الذين يحنون للنجاحات التي حققها مسلسل طاش ما طاش الكوميدي بأجزائه المتعددة.

يذكر بأن ثنائية ناصر القصبي وعبد الله السدحان الفنية كللت أجزاء مسلسل طاش ما طاش بالنجاح على مدار سنوات من العرض على القنوات العربية وتعلق ذكرهما لدى الجمهور العربي بشكل متلازم، وفقاً لـ "إرم نيوز".