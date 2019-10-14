وفد من بعثة المنتخب السعودي يزور المسجد الأقصى

زار وفد من بعثة المنتخب السعودي، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس ، وتجول في باحاته وأدى الصلاة فيه، برفقة مسؤولين فلسطينيين.

وتجول الوفد في باحات المسجد الأقصى، واستمع من مديره عمر الكسواني ورئيس الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب لشرح عن المعاناة والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي زيارة المسجد الأقصى المبارك، ضمن برنامج البعثة، التي تزور فلسطين لإجراء مباراة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 على استاد الشهيد فيصل الحسيني.

وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى رام الله يوم أمس الأحد، تمهيدا لمواجهة نظيره الفلسطيني "الفدائي" غدا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لمنتخب فلسطين صاحب المركز الثالث.