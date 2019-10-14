نفت مصادر صحة المعلومات التي أشاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول، يوم أمس الأحد يُظهر تساقط الصخور على طريق الهدا بمحافظة الطائف وسط سيول وشلالات وتوقف الحركة على الطريق بشكل كامل.
وأوضحت مصادر أن المقطع المتداول على أنه على طريق الهدا الطائف غير صحيح، وأنه خارج المملكة، مبينًا أن المنطقة شهدت يوم أمس والأيام الماضية القريبة أمطارًا متوسطة وخفيفة لم ينتج عنها أي أضرار في الطريق، وأن الجهات المعنية دائمًا تغلق الطريق احترازيًا في حال الأمطار الغزيرة حرصًا على سلامة العابرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: لا صحة لمقطع تساقط الصخور بطريق الهدا – الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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