أكدت “هيئة مكافحة الإشاعات” أن الفيديو المتداول حول واقعة بقيام فتاة بفعل سلوك غير لائق مع أحد أعضاء فرقة BTS الكورية، خلال حفلهم بالرياض، غير صحيح.
وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنه “لا صحة للفيديو المتداول بعنوان فتاة تقوم بفعل غير لائق مع أحد أعضاء فرقة BTS أثناء حفلتهم بالرياض، والفيديو الحقيقي تم تصويره في تايلاند قبل عدة أشهر وهو ليس لفرقة BTS”.
وكان مقطع فيديو قد تداول تظهر فيه فتاة تقوم باحتضان أحد المغنيين خلال حفل غنائي، وقد قيل إنه للفرقة الكورية حلال حفلهم الذي أقيم الجمعة الماضية بالرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول الفيديو بشكل واسع.. حقيقة احتضان فتاة لأحد أعضاء فرقة BTS بـ الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.