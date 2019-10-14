بعد تداول الفيديو بشكل واسع.. حقيقة احتضان فتاة لأحد أعضاء فرقة BTS بـ الرياض

أكدت “هيئة مكافحة الإشاعات” أن الفيديو المتداول حول واقعة بقيام فتاة بفعل سلوك غير لائق مع أحد أعضاء فرقة BTS الكورية، خلال حفلهم بالرياض، غير صحيح.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنه “لا صحة للفيديو المتداول بعنوان فتاة تقوم بفعل غير لائق مع أحد أعضاء فرقة BTS أثناء حفلتهم بالرياض، والفيديو الحقيقي تم تصويره في تايلاند قبل عدة أشهر وهو ليس لفرقة BTS”.

وكان مقطع فيديو قد تداول تظهر فيه فتاة تقوم باحتضان أحد المغنيين خلال حفل غنائي، وقد قيل إنه للفرقة الكورية حلال حفلهم الذي أقيم الجمعة الماضية بالرياض.