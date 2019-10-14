«سند محمد بن سلمان» يعلن تحديث حالة المتقدمين للدفعة الأخيرة

أعلن برنامج «سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية»، تحديث حالة المتقدمين لمبادرة «سند للزواج» ضمن الدفعة الأخيرة.

وأوضح الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنَّه تمَّ تحديث حالة المتقدمين للدفعة الأخيرة من مبادرة «سند الزواج».

وكان البرنامج أعلن في 10 سبتمبر الماضي، أنه تمَّ صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الخامسة، مشيرًا إلى استفادة أكثر من 20 ألف شخص، من مبادرة «سند الزواج» التي تهدف لمساندة شباب الوطن من حديثي الزواج، بعطاء تجاوز 395 مليون ريال، لتفوق بذلك نسبة المستفيدين 80% من العدد المستهدف.

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وانطلق برنامج «سند محمد بن سلمان» في بداية 2019م، وجاءت أولى مبادراته مبادرة «سند الزواج» فيما يجرى العمل على مبادرات قادمة موجَّهة للمواطن وفق ما حدَّده البرنامج من آليات لإطلاق المبادرات القادمة كان آخرها «سند الإسكان» والتي من المتوقع أن يعلن عنها في وقتٍ لاحق.

وتتضمن شروط التقدُّم للحصول على «سند الزواج»، أن يكون الزوج والزوجة سعوديين، وأن يكون عمر الزوج 21-40 سنة، والزوجة 18-40 سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحدٍّ أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال، وإتمام دورة الوعي المالي بدرجة لا تقل عن 60%. ولأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة، أولوية في المبادرة.

يأتِي البرنامج استمرارًا للأعمال الإنسانية، التي يقدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف الفئات؛ لتعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال مبادرات اجتماعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر.