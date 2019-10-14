وزير الطاقة: أسواق النفط تتعرَّض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن المملكة حذرت من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن أسواق النفط تتعرض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب، ويجب علينا التركيز على الاستدامة في أسعار النفط.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسة حوارية في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي: إنَّ الحرب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثّرا على أسعار النفط، وهناك توافق كبير بين الدول الأعضاء في (أوبك+).

من جانبه، أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أنَّ صندوق الاستثمارات السعودي استثمر 10 مليارات دولار في روسيا.

وأضاف نوفاك، أنَّ بلاده ستعمل على توقيع عدة اتفاقيات خلال زيارة الرئيس بوتين إلى الرياض، مشيرًا إلى أنَّ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين. وفقًا لـ«الإخبارية».

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وأوضح وزير الطاقة الروسي أنَّ هناك اتفاقيات تأسيس تعاون استراتيجي مشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أنَّ الوثائق التي ستوقع ستكون دفعة قوية للتعاون بين البلدين

ويعقد اليوم في الرياض المنتدى الروسي السعودي لرجال الأعمال، والذي يجمع مديرين من كبريات الشركات في البلدين، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.

ويضم المنتدى أكثر من 300 مشارك، من بينهم مديرون ورؤساء كبريات الشركات من البلدين، ويحضره أكبر وفد من رجال الأعمال الروس وأكثرهم تمثيلًا في تاريخ العلاقات بين موسكو والرياض.