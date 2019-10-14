

‏ ‎بريدة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة ببريدة اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه نسخة من تقرير برنامج "عيدنا في حينا 40".

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها لجان التنمية الاجتماعية في احتفال عيد الفطر المبارك، مؤكدًا ضرورة تطوير العمل في لجان التنمية الاجتماعية الموزعة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، لما ترسمه من عمل اجتماعي فعال لخدمة أفراد المجتمع، مؤكدًا أهمية دور لجان التنمية في تعزيز برامجها وتضافر الجهود في تنفيذ البرامج المتنوعة والهادفة لخدمة المجتمع، حاثاً على مضاعفة العمل وتطوير البرامج بما تخدم جميع شرائح المجتمع، وأثنى سموه على جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما تحظى به لجان التنمية الاجتماعية في المنطقة من دعم من قبل سموه، لتوصيل رسالتها السامية لخدمة المجتمع من خلال تعزيز برامجها المجتمعية، مبينًا أن فعاليات عيدنا في حيانا أقيمت في أكثر من 200 موقع من خلال لجان التنمية الاجتماعية والأهلية وعدد من المتعاونين من الأهالي في الأحياء.

// انتهى //

13:53ت م

0090





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتسلم تقرير برنامج "عيدنا في حينا 40" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.