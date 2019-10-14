السعودية اليوم / فخامة الرئيس الروسي يصل الرياض



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

وصل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة .

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13:51ت م

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