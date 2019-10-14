السعودية اليوم / الداخلية العراقية تعلن فتح تحقيق في حادث انفجار مستودع لمعالجة العبوات الناسفة بجنوب بغداد



بغداد 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،اليوم ، فتح تحقيق بحادث الإنفجار الذي وقع بمستودع لمعالجة العبوات الناسفة بجنوب بغداد الليلة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث الذي وقع داخل معسكر الدعم اللوجستي التابع لمديرية مكافحة المتفجرات في منطقة الجعارة بقضاء المدائن,وأسفر عن إصابة عدد من منتسبي القوات الأمنية, بينهم ضابط بجروح.

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13:42ت م

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