السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل القنصل العام الفرنسي لدى المملكة



عرعر 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام لجمهورية فرنسا مصطفى مهراج، يرافقه عدد من المسؤولين .

ورحب سموه في بداية اللقاء بالقنصل العام لجمهورية فرنسا ومرافقيه, مشيداً بالعلاقات المتينة بين المملكة وفرنسا, وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

13:41ت م

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