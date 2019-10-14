السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ويدشن مشروعات وبرامج الهيئة في الحدود الشمالية



عرعر 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه بالإمارة اليوم, معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم, يرافقه مسؤولون في الهيئة.

ورحب سموه في بداية الاستقبال بمعاليه ومرافقيه، منوها بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متميزة .

وناقش سموه آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات ومدن وقرى المنطقة, داعياً إلى مضاعفة الجهود بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم .

ودشّن سموه خلال الاستقبال مشروعات وبرامج هيئة الهلال الأحمر في المنطقة، التي شملت تدشين مركز إسعاف زهوة المجهز بالكادر الإسعافي وسيارات إسعاف وتجهيز طبي متكامل، وتدشين برنامج المسعف الإلكتروني، الذي يستهدف تقليل زمن سرعة استجابة الإسعاف للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات، وربط آلي للمسعف الإلكتروني مع المستشفيات الحكومية, حيث يعد البرنامج أحد الأنظمة المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية, ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف واختيار المستشفى المناسب وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيًا، ليساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، وكذلك إطلاق برنامج فرق العناية الطبية المتقدمة والذي يعمل به متخصصون في طب الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة" .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالمشروعات والخدمات والبرامج التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى ،إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشاريع التطوعية والأعمال الإنسانية.

وأكد سموه أهمية أن تواكب خدمات الهيئة أهداف رؤية المملكة 2030 وتنسجم مع برامج التحول الوطني 2020 .

من جانبه, ثمن معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية, اهتمامه ودعمه ومتابعته لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة، ومؤكداً حرص الهيئة على تلبية احتياجات المنطقة ومناطق وطننا العزيز، خلال افتتاح العديد من المراكز الجديدة التي ستسهم بتقديم خدمات أفضل لتشهد المرحلة القادمة المزيد من الإنجاز والعمل النوعي.

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13:30ت م

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