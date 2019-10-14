السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصًا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان وآفاق تعزيز التعاون والتشاور بينهما ، منوهين في الوقت ذاته بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأبرز الدكتور العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

كما استعرض الشيخ شخبوط جهود الإمارات في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان المختلفة.

// انتهى //

13:24ت م

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الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصًا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان وآفاق تعزيز التعاون والتشاور بينهما ، منوهين في الوقت ذاته بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.وأبرز الدكتور العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، في دعم حقوق الإنسان، منوهًا بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورًا للتنمية وَفْقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل للمملكة.كما استعرض الشيخ شخبوط جهود الإمارات في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان المختلفة.// انتهى //13:24ت م0083

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