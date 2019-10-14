السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن سطام يستقبل المشاركين في أعمال الدورة المتخصصة في البرامج الإصلاحية بجمهورية إيطاليا



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، الوفد الرسمي والمشاركين في أعمال الدورة المتخصصة في البرامج الإصلاحية في جمهورية إيطاليا.

واستمع سموه لموجز عن البرنامج التدريبي وأهدافه, متمنيًا التوفيقَ للمشاركين في هذا البرنامج، حاثًّا على الاستفادة المثلى من هذه الزيارة بما يسهم في تطوير برامج المديرية العامة للسجون الإصلاحية المقدمة للنزلاء .

ويأتي هذا البرنامج التعليمي ضمن سلسلة من البرامج التطويرية داخل المملكة وخارجها التي وجه بها مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري لصقل خبرات القيادات الأمنية في السجون، ولتصميم البرامج المتطورة والارتقاء بكفاءة وفاعلية العمل الأمني الإصلاحي بالسجون.

ونفذت وزارة العدل الإيطالية ومكتب الأمم المتحدة، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هذا البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين, تخلله العديد من الأنشطة, شملت حضور ندوات ومحاضرات مكثفة في معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية، وزياراتٍ للأكاديميات والمعاهد التدريبية المتخصصة في السجون في مدينتي كتانيا وروما، وزيارات ميدانية متعددة للبرامج الإصلاحية المعمول بها في السجون الإيطالية.

واطلع الملتحقون بالبرنامج على جملة من البرامج التأهيلية المنفذة هناك، شملت الرعاية النفسية والاجتماعية والمهنية والتعليمية.

وتهدف الزيارة للاستفادة من التجارب الدولية والاطلاع على أحدث الأساليب في تدريب وتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع.

// انتهى //

13:15ت م

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