السعودية اليوم / منح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وسام مرور 100 السعودية اليوم على تأسيس الخدمة الدبلوماسية في أذربيجان



جدة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في مكتبه بجدة أمس، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة الممثل الدائم لأذربيجان لدى منظمة التعاون الإسلامي شاهين عبد الله،

وخلال الاستقبال وبمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الخدمة الدبلوماسية في جمهورية أذربيجان، قدم السفير الأذري الوسام الذي منحه معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان إلمار مامادياروف, لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تقديراً للدور الذي يقوم به وجهوده في تعزيز العلاقات بين المنظمة وأذربيجان.

من جانبه أعرب معالي الأمين العام بالشكر لوزير الخارجية الأذربيجانية على هذا التكريم، مشيداً بدور جمهورية أذربيجان في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

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13:11ت م

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