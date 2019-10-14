السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب الليبي يبحث الأوضاع في مدينة تاورغاء



طرابلس 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم، رئيس لجنة النازحين والمهجرين في مجلس النواب النائب جاب الله الشيباني، وعميد بلدية تاورغاء عبدالمولى عظومة ، تم خلاله مناقشة ملف إعادة إعمار مدينة تاورغاء.

كما تم خلال اللقاء مناقشة ما تحتاجه بلدية مدينة تاورغاء لإعادة إعمارها واستقرارها، بتنفيذ مشروعات صيانة مقار إدارية ومساكن، وتوفير المياه والكهرباء، وتمهيد الطرق.

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13:08ت م

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