السعودية | “سكني” يُسلم 17059 أرض مجانية لمستفيديه خلال “سبتمبر” الماضي

المناطق - الرياض

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر سبتمبر الماضي تسليم 17059 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً لبدء بنائها، إذ ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الاجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح “سكني” أن التسليم شمل 2738 أرضاً للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، إضافةً إلى 2208 أراضي في منطقة المدينة المنورة، و 1116 مواطناً تم تسليمه في منطقة الرياض، و 922 مواطناً استلم أرضه المجانية في المنطقة الشرقية، وفي منطقة عسير تم تسليم 1858 أرضاً، بينما تسلم 4237 مواطناً أراضٍ مجانية في منطقة جازان، كذلك تسلم 1828 مواطناً في منطقة القصيم أراض مجانية، و 748 مواطنًا في حائل، و 4 مواطنين في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 585 أرضاً سكنية في منطقة نجران، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 383 أرضاً، و 291 أرضًا في منطقة الحدود الشمالية، و 141 أرضًا في منطقة الجوف.

وأشار البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم، كما أكد مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية https://sakani.housing.sa/plans-map.

وبين “سكني” أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص تملك “فيلا” ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافةً إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج “سكني 2019” تشمل 200 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً، منها 50 ألف قطعة أرض مجانية و50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافةً إلى 100 ألف قرض مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.