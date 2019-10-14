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2019-10-14 تنبيه لأهالي جازان.. أمطار غزيرة وغبار وجريان للسيول متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش وأحد المسارحة والداير بني مالك والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وضمد وفرسان وفيفا وهروب، تستمر حتى التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.







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