معلومات لا تعرفها عن بوتين.. يتكلم سبع لغات وتزوج مرة واحدة

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

معلومات قد يجهلها الكثيرون عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومنها أنه يتحدث سبع لغات، كما أنه تزوج مرة واحدة فقط في حياته، وأنجب من هذا الزواج ابنتين، وكان جده يعمل طباخاً للمشاهير حيث كان طباخاً للينين ومن بعده ستالين.

يجيد سبع لغات

فلاديمير بوتين الذي احتفل الاثنين الماضي بمرور 67 سنة على ميلاده بمدينة “ليننغراد” التي تغير اسمها في 1991 إلى Saint Petersburg بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، هو الرئيس الأكثر إلماماً بلغات أجنبية بين الرؤساء في العالم، فهو ملم بسبع منها على الأقل، ويصعب العثور على رئيس آخر يعرفها مثله، وفي الفيديو المعروض أدناه، نسمعه يلقي كلمات ارتجالية في مناسبات عدة وبلغات مختلفة، بينها الألمانية والفرنسية، ثم ينتهي المقطع ببوتين يؤدي أغنية بالانجليزية.

بوتين، الذي يزور السعودية اليوم الاثنين، ويغادر الثلاثاء لزيارة الإمارات، تخرج عام 1975 في “جامعة ليننغراد” بالحقوق، ويجيد الألمانية كالألمان، لأنه عمل في بلادهم لجهاز KGB الاستخباراتي طوال سنوات من شبابه.

وكان بوتين قد عقد في 2013 مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حين قامت بزيارة رسمية إلى روسيا، فتحدثت بالألمانية وهو بالروسية، ثم قام بدور المترجم لما صرحا به معا، فانبهر بما ترجمه الصحافيون والوفد الألماني، وعشرات الآلاف عبر الشاشات التلفزيونية.

كما يتحدث بوتين الإنجليزية، إضافة إلى اللغتين البولندية والأوكرانية “ولاحظوا في أرمينيا حين زارها أنه يفهم لغتهم وملم بالكثير منها، لذلك يقولون في روسيا: احذر من أن تتفوّه شيئا بلغتك أمام بوتين، فقد يعلم ما تقول”.

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تزوج مرة واحدة في حياته

تزوج بوتين مرة واحدة في حياته عام 1983 من الروسية Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya التي طلقها في 2014 بعد إنجابها ابنتين.

تحدث بوتين في أحد اللقاءات عن والديه، ماريا الراحلة في 1998 وفلاديمير الراحل بعدها بعام. كما تحدث عن شقيقين له، ولدا في ثلاثينات القرن الماضي: ألبرت الذي توفي طفلا، وفيكتور الذي اعتل بمرض “الخناق” الفاتك بالجهاز التنفسي، وتوفي أثناء حصار الجيش النازي لمدينة ليننغراد بالحرب العالمية الثانية، ولم يبق في الميدان سوى بوتين وحيد أبويه دائما.

جده كان طباخاً للينين وستالين

وفي عائلة الرئيس الروسي ما يلفت الانتباه، وهو جده لأبيه.. كان اسمه Spiridon Putin واشتغل طباخاً للينين ومن بعده ستالين، واستمر يطبخ بعدهما لمشاهير الدولة السوفييتية حتى قبل قليل من وفاته في 1965 بعمر 86 سنة. إلا أن حفيده، الممارس حتى بعد وصوله للمنصب الأول بروسيا لأكثر من 10 رياضات ومثلها من النشاطات المختلفة، كلعب الشطرنج والعزف على البيانو والصيد البري والجوي والبحري، يقول في الفيلم الوثائقي إنه يفخر به، ويعتبره مميزاً ووساماً للعائلة.

كما تحدث بوتين أيضاً عن طفولته، وكيف عاش مع والديه في “شقة” من غرفة واحدة بالطابق الرابع في مبنى بلا مصعد ولا يزال للآن في سانت بطرسبرغ، وأتت على سيرة تلك الشقة قبل الفيلم بعام صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية بتقرير قالت فيه إن عائلته اضطرت إلى مشاركة الحمام مع عائلات أخرى، وأن جدراناً من الكرتون كانت تفصل بين غرف العائلات. أما هو، فاعتاد مطاردة القوارض وصيدها بعد أن كانت تجتاح الحي الذي تترعرع فيه ليقتلها، فكانت طفولته بائسة إلى حد كبير ومن الأسوأ.