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مطالبين بحلول سريعة.. انقطاع الكهرباء المتكرر يرهق أهالي حي النبعة بمكة

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جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 - ناصر السلمي:

اشتكى عدد من أهالي حي “النبعة” بمكة المكرمة من تكرار انقطاع تيار الكهرباء، مطالبين بإيجاد حلول سريعة ومناسبة، خاصة أن انقطاع الكهرباء يتكرر مع هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام وأيضاً، في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال عدد من سكان “حي النبعة”، إن انقطاع تيار الكهرباء سبب لهم الكثير من الخسائر، حيث تعطلت بعض الأجهزة الكهربائية، الأمر الذي دعاهم إلى اللجوء إلى الوحدات السكنية بحثاً عن الكهرباء.

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وطالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول تخلصهم من هذه المعاناة، مطالبين من شركة الكهرباء بتدارك أي عطل ق يسبب الانقطاعات، خاصة مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة والتي تلامس الـ 45 درجة مئوية وكذلك أوقات هطول الأمطار.

وقال الأهالي إنهم يعانون من انقطاع التيار المتكرر منذ أيام، مشيرين إلى أنهم سجلوا بلاغات رسمية للدى  طوارئ شركة الكهرباء الواقعة بحي العمرة لأكثر من مرة، مضيفين أنه تأتي فرق طوارئ الكهرباء لإصلاح الأعطال بعد مرور وقت طويل يقارب 5 ساعات أي بعد أن تحدث الخسائر.

وأكد الأهالي أن المشكلة تتفاقم مع دخول فصل الصيف؛ حيث تصبح الانقطاعات بشكل متواصل، موضحين أن المشتركين طالبوا بسرعة التدخل وإصلاح الأعطال.

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