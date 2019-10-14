الان تتابع مطالبين بحلول سريعة.. انقطاع الكهرباء المتكرر يرهق أهالي حي النبعة بمكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 - ناصر السلمي:
اشتكى عدد من أهالي حي “النبعة” بمكة المكرمة من تكرار انقطا
وقال عدد من سكان “حي النبعة”، إن انقطاع تيار الكهرباء سبب
وطالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول تخلصهم من هذه المعاناة، مطالبين من
وقال الأهالي إنهم يعانون
وأكد الأهالي أن المشكلة تتفاقم
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