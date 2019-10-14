شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى»: مطالبات بحوافز لمعلمي «النائية».. وإلغاء الاختبار «التحصيلي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

ناقش مجلس الشورى في الجلسة العادية الـ60 التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1439.

وخلال الجلسة، طالب عضو الشورى الدكتور ناصح البقمي وزارة التعليم بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية، مشيراً إلى أن وجود أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات يدرسون في مناطق لا يرغبونها قد ينعكس على العملية التعليمية، مطالباً الوزارة بالاستفادة من تجارب جهات حكومية أخرى في مجال التعيين.

وفي السياق، لاحظ عضو الشورى الدكتور معدي آل مذهب أن تزايد البحوث العلمية في مجالات الرياضيات والكيمياء والفيزياء يستدعي التدقيق في مدى أهميتها العلمية والبحثية، فيما دعا عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي الجامعات إلى أن تعدل من أولوياتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتعديل أنظمة القبول بما يساعد في سد حاجات سوق العمل المستقبلية.

كما طالبت عضو الشورى الدكتورة نورة المري بإلغاء الاختبار «التحصيلي» لطالبات التخصصات النظرية، مشيرة إلى استمرار سلبيات صيانة المدارس والجامعات، فيما أشار عضو المجلس الدكتور عبدالله البلوي إلى وجود ضعف في مخرجات التعليم العام، مطالباً بإستراتيجية تقوم بها الوزارة وفق عمل مؤسسي لإصلاح مخرجات التعليم على أن تشمل جميع أركان العملية التعليمية.

وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط بالعمل على مساواة أطباء الامتياز المتخرجين من التعليم الأهلي بزملائهم المتخرجين من الجامعات الحكومية.

وفي وقائع الجلسة، طالب مجلس الشورى، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.

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وأكد الشورى قراره السابق الذي ينص على «التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين».

وأكد الشورى على قراره السابق الذي ينص على «إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم، والاحتفاظ بهم».

وطالب المجلس، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتبني مبادرة وطنية شاملة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مجال طب وجراحة العيون والبصريات الطبية في المملكة.

وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة ووحدة المعلومات المالية الأرجنتينية في ما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذوات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما وافق الشورى على مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي الصادر عن الدورة (الخامسة والأربعين) لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال الدفاع.

كما ناقش الشورى خلال الجلسة، التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/1439.