شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوافق على إنشاء جمعية القريات الخضراء في الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القريات) صدرت موافقة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس جمعية القريات الخضراء لحماية البيئة، كأول جمعية بيئية على مستوى منطقة الجوف ونطاق خدماتها محافظة القريات. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس مساعد نايف الصايل أن الجمعية قامت بتنفيذ عدد من البرامج البيئية بالشراكة مع الجهات الحكومية والتعليمية والجمعيات الأهلية والتطوعية، معربا عن شكره لأمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على دعمه وتشجيعه للأعمال البيئية، مؤكداً حرصه على كل ما من شأنه النهوض بالأعمال البيئية على مستوى المنطقة، مقدماً شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على موافقته لتأسيس الجمعية لتنطلق أعمالها في خدمة أبناء المجتمع.



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