، من الذاكرة.. شاهد بوتين يرقص العرضة ويتناول القهوة والتمور قبل 12 عامًا ،

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قبل 12 عامًا، وتحديدًا في 2007، حطت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين في قلب الجزيرة العربية؛ معلنة عن الزيارة الأولى من نوعها لزعيم روسي للرياض منذ ما يزيد على 80 عامًا.
حفلت زيارة الرئيس الروسي -حينذاك- بالكثير من اللقاءات الرسمية المكثفة، ومناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة مع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ولكن لم يفُت على "بوتين" المحب للفنون والثقافة أن يعرّج على مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، ليلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي كان يشغل وقتها منصب أمير منطقة الرياض.
ابتسامة القيصر
وهناك تعرّف الزعيم الروسي على ماضي المملكة وتراثها.. وعلى خلاف الصورة الجامدة الرسمية المعروفة عن الرجل الذي يلقبه البعض بـ"القيصر"؛ ظهر بوتين برفقة الملك سلمان مبتسمًا، بعد أن استقبله الأطفال بالتحايا والورود على البساط الأحمر.
العرضة والقهوة
وفي خضم الترحيب السعودي الحار برجل روسيا الأول في زيارته الأولى والتاريخية للمملكة؛ لم يجد "بوتين" بُدًّا من أن يمسك بالسيف ويشارك السعوديين العرضة برفقة الملك سلمان؛ فيما ارتسمت على وجهه علامات الجدية وهو يحاول مجاراة رجال الجزيرة في استعراضهم التراثي.
كما تناول الرئيس الروسي التمور والقهوة العربية؛ مصرّحًا بعبارته الشهيرة أمام عدسات الكاميرات: "السعودية.. موطن الإسلام.. وبلد الرفاهية".
وشملت زيارة "بوتين" حينذاك معرضًا للصور يمثل فترات من تاريخ البلدين، كما تجوّل في المركز، واستعرض مقتنياته التي يعود أبرزها إلى فترة تأسيس المملكة؛ مستمعًا لشرح مضيفه. وشملت الجولة أيضًا زيارة المتحف الوطني، ومعرض الصور الفوتوغرافية (روسيا.. البلد والناس)، الذي نظّمته وزارة الإعلام حينها، كما قدّم المُضيف لضيفه هدايا تذكارية منها إصدارات المركز.
بوتين في السعودية مركز الملك عبدالعزيز التاريخي الملك سلمان بن عبدالعزيز
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 12:52 PM
استقبله الملك سلمان أثناء زيارته الرسمية الأولى للسعوديةمن الذاكرة.. شاهد بوتين يرقص العرضة ويتناول القهوة والتمور قبل 12 عامًا
قبل 12 عامًا، وتحديدًا في 2007، حطت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين في قلب الجزيرة العربية؛ معلنة عن الزيارة الأولى من نوعها لزعيم روسي للرياض منذ ما يزيد على 80 عامًا.
حفلت زيارة الرئيس الروسي -حينذاك- بالكثير من اللقاءات الرسمية المكثفة، ومناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة مع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ولكن لم يفُت على "بوتين" المحب للفنون والثقافة أن يعرّج على مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، ليلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي كان يشغل وقتها منصب أمير منطقة الرياض.
ابتسامة القيصر
وهناك تعرّف الزعيم الروسي على ماضي المملكة وتراثها.. وعلى خلاف الصورة الجامدة الرسمية المعروفة عن الرجل الذي يلقبه البعض بـ"القيصر"؛ ظهر بوتين برفقة الملك سلمان مبتسمًا، بعد أن استقبله الأطفال بالتحايا والورود على البساط الأحمر.
العرضة والقهوة
وفي خضم الترحيب السعودي الحار برجل روسيا الأول في زيارته الأولى والتاريخية للمملكة؛ لم يجد "بوتين" بُدًّا من أن يمسك بالسيف ويشارك السعوديين العرضة برفقة الملك سلمان؛ فيما ارتسمت على وجهه علامات الجدية وهو يحاول مجاراة رجال الجزيرة في استعراضهم التراثي.
كما تناول الرئيس الروسي التمور والقهوة العربية؛ مصرّحًا بعبارته الشهيرة أمام عدسات الكاميرات: "السعودية.. موطن الإسلام.. وبلد الرفاهية".
وشملت زيارة "بوتين" حينذاك معرضًا للصور يمثل فترات من تاريخ البلدين، كما تجوّل في المركز، واستعرض مقتنياته التي يعود أبرزها إلى فترة تأسيس المملكة؛ مستمعًا لشرح مضيفه. وشملت الجولة أيضًا زيارة المتحف الوطني، ومعرض الصور الفوتوغرافية (روسيا.. البلد والناس)، الذي نظّمته وزارة الإعلام حينها، كما قدّم المُضيف لضيفه هدايا تذكارية منها إصدارات المركز.
، من الذاكرة.. شاهد بوتين يرقص العرضة ويتناول القهوة والتمور قبل 12 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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