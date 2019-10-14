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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.الأرصاد أمطار الدفاع المدني أمانة جازان حالة الطقس
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 12:49 PM
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ورياح
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
، بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني جازان" يدعو لتوخي الحيطة والحذر ،
المصدر : الخليج 365
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