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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ديوان الوزارة الرياض أوصاف سعيد
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 12:36 PM
بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.
، وزير الخارجية يستقبل السفير الهندي لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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