، هنا قائمة للنشاطات الفنية الروسية بالرياض على هامش زيارة بوتين ،

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افتتح الصندوق الروسي للاستثمار ووزارة الثقافة السعودية، معرضاً لروائع الفن الروسي، في إطار برنامج "ثقافة روسيا في الرياض"، بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة.
وأقيم المعرض والفعاليات الفنية اللاحقة، في إطار البرنامج الثقافي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويتضمن:
-معرض "كاندينسكي وروسيا" من مجموعة متحف الدولة الروسية.
-معرض "الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات".
-حفلة لنجوم فن الأوبرا الروسية، برفقة أوركسترا P.I. Big Symphony تشايكوفسكي.
-أسبوع السينما الروسية.
-عرض ضوئي فريد من نوعه "روسيا والعالم: مسار تنمية طوال الألفية".
ووفق موقع "روسيا اليوم" قال كيريل ديميترييف؛ المدير العام لصندوق الاستثمار الروسي المباشر: "لقد حققت روسيا والمملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في مجال التعاون الثقافي في السنوات الأخيرة.
وتمّ بالفعل تنظيم عدد من الأحداث المهمة في السعودية بمشاركة ممثلين بارزين للثقافة الروسية، على وجه الخصوص، حفل موسيقي لأوركسترا مسرح مارينسكي ومعرض لأعمال الفنانين الروس من مجموعة متحف الدولة الروسية.
وستصبح أيام الثقافة الروسية في الرياض أكبر حدث ثقافي روسي في المملكة حتى الآن.
وتلعب الثقافة دوراً مهماً في عملية التحول التي تجري حالياً في المملكة، ونرى لديها اهتماماً كبيراً بالثقافة الروسية، والسعودية تنفتح بنشاط على العالم الخارجي".بوتين في السعودية الصندوق الروسي للاستثمار وزارة الثقافة
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 12:34 PM
ديميترييف: حققت روسيا والمملكة طفرة كبيرة في مجال التعاون الثقافي
افتتح الصندوق الروسي للاستثمار ووزارة الثقافة السعودية، معرضاً لروائع الفن الروسي، في إطار برنامج "ثقافة روسيا في الرياض"، بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة.
وأقيم المعرض والفعاليات الفنية اللاحقة، في إطار البرنامج الثقافي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويتضمن:
-معرض "كاندينسكي وروسيا" من مجموعة متحف الدولة الروسية.
-معرض "الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات".
-حفلة لنجوم فن الأوبرا الروسية، برفقة أوركسترا P.I. Big Symphony تشايكوفسكي.
-أسبوع السينما الروسية.
-عرض ضوئي فريد من نوعه "روسيا والعالم: مسار تنمية طوال الألفية".
ووفق موقع "روسيا اليوم" قال كيريل ديميترييف؛ المدير العام لصندوق الاستثمار الروسي المباشر: "لقد حققت روسيا والمملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في مجال التعاون الثقافي في السنوات الأخيرة.
وتمّ بالفعل تنظيم عدد من الأحداث المهمة في السعودية بمشاركة ممثلين بارزين للثقافة الروسية، على وجه الخصوص، حفل موسيقي لأوركسترا مسرح مارينسكي ومعرض لأعمال الفنانين الروس من مجموعة متحف الدولة الروسية.
وستصبح أيام الثقافة الروسية في الرياض أكبر حدث ثقافي روسي في المملكة حتى الآن.
وتلعب الثقافة دوراً مهماً في عملية التحول التي تجري حالياً في المملكة، ونرى لديها اهتماماً كبيراً بالثقافة الروسية، والسعودية تنفتح بنشاط على العالم الخارجي".
، هنا قائمة للنشاطات الفنية الروسية بالرياض على هامش زيارة بوتين ،
المصدر : الخليج 365
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