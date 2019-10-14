السعودية اليوم / تجمع علمي في "مستشفى التخصصي" لمناقشة نتائج المسح الوطني للصحة النفسية



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

ناقش تجمع علمي طبي وأكاديمي نتائج المسح الوطني للصحة النفسية وضغوط الحياة في المملكة العربية

وأكد معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أهمية مثل هذه الأبحاث والدراسات العلمية الوطنية التي من شأنها أن تضع خارطة طريق لبناء الخطط الإستراتيجية لتقديم الرعاية الصحية في أعلى مستوياتها.

وأوضحت الدراسة البحثية في نتائجها النهائية مقاربتها للمعدلات العالمية حيث تبين أن 34% من السعوديين والسعوديات تعرضوا للإصابة بأحد الاضطرابات النفسية في مرحلة ما من حياتهم، فيما تعرض %40 من فئة الشباب السعودي لإصابة باضطرابات نفسية في مرحلة ما من حياتهم.

وبحسب الدراسة جاء انتشار اضطراب الاكتئاب عند النساء بنسبة ( 8,9 %) ليصبح أكثر من ضعفي النسبة عند الرجال حيث بلغ (3,1%) بينما بلغ معدل انتشار اضطراب ثنائي القطب لدى الرجال (4%) فيما بلغ لدى النساء (2,7%).

وبيّنت الدراسة التي استغرقت نحو ثلاث سنوات أن أكثر الحالات النفسية انتشارًا في المملكة اضطراب القلق من الانفصال بنسبة 11,9% ، ويأتي ثانيًا اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بنسبة 7,9% ، ثم في المرتبة الثالثة اضطراب اكتئابي كبير بنسبة 6%.

واستهدفت الدراسة 4004 أفراد من الذكور والإناث ما بين 65-15 سنة كعينة علمية نموذجية من الرجال والنساء السعوديين من شتى أنحاء المملكة باستخدام أداة المسح (CIDI 3.0) ، المطورة من قبل جامعة هارفارد لغرض المسح العالمي للصحة النفسية، كما قام على تطويرها فريق سعودي من الأطباء النفسيين والمترجمين المعتمدين، وراجعها مجموعة من الخبراء في الصحة النفسية للتأكد من دقتها وَفْق الضوابط العلمية.

وأشار أستاذ زائر في كلية الطب في جامعة هارفرد, باحث رئيس لمشروع البرنامج الوطني للصحة النفسية وضغوط الحياة، مديرة قسم الوبائيات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتورة ياسمين التويجري، إلى توظيف أعلى معايير مراقبة الجودة والنوعية لبيانات المسح وأحدثها، لضمان الاعتمادية عليها، لافتةً إلى أن المشروع حاز على تقدير خاص من جامعة ميتشيغان لنجاحه في تطبيق جميع أساليب مراقبة الجودة بطريقة متميزة ومتفوقة حيث اجتاز المعايير الدولية.

وقد حظي المشروع الوطني للصحة النفسية بدعم العديد من الجهات كوزارة الصحة، وجامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالإضافة إلى الهيئة العامة للإحصاء, كما جرى التعاون دوليًّا مع منظمة الصحة العالمية، وجامعة هارفارد، وجامعة ميتشيغان، وتم دعم المشروع عبر مِنَح متعددة من شركة سابك، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة أبراج.

يُشار إلى أن التجمع العلمي تم ربطه ببث حي مباشر مع الدكتور رونالد كسلر من جامعة هارفرد, والدكتورة زينة منيمنية من جامعة ميتشيغان، وحضره نخبة من الباحثين والعلماء والمتخصصين النفسيين من قطاعات صحية مختلفة.

// انتهى //

12:45ت م

0062



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسناقش تجمع علمي طبي وأكاديمي نتائج المسح الوطني للصحة النفسية وضغوط الحياة في المملكة العربية السعودية الذي عقد أمس, بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض كأحد أهم البرامج الوطنية التي تبناها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.وأكد معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أهمية مثل هذه الأبحاث والدراسات العلمية الوطنية التي من شأنها أن تضع خارطة طريق لبناء الخطط الإستراتيجية لتقديم الرعاية الصحية في أعلى مستوياتها.وأوضحت الدراسة البحثية في نتائجها النهائية مقاربتها للمعدلات العالمية حيث تبين أن 34% من السعوديين والسعوديات تعرضوا للإصابة بأحد الاضطرابات النفسية في مرحلة ما من حياتهم، فيما تعرض %40 من فئة الشباب السعودي لإصابة باضطرابات نفسية في مرحلة ما من حياتهم.وبحسب الدراسة جاء انتشار اضطراب الاكتئاب عند النساء بنسبة ( 8,9 %) ليصبح أكثر من ضعفي النسبة عند الرجال حيث بلغ (3,1%) بينما بلغ معدل انتشار اضطراب ثنائي القطب لدى الرجال (4%) فيما بلغ لدى النساء (2,7%).وبيّنت الدراسة التي استغرقت نحو ثلاث سنوات أن أكثر الحالات النفسية انتشارًا في المملكة اضطراب القلق من الانفصال بنسبة 11,9% ، ويأتي ثانيًا اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بنسبة 7,9% ، ثم في المرتبة الثالثة اضطراب اكتئابي كبير بنسبة 6%.واستهدفت الدراسة 4004 أفراد من الذكور والإناث ما بين 65-15 سنة كعينة علمية نموذجية من الرجال والنساء السعوديين من شتى أنحاء المملكة باستخدام أداة المسح (CIDI 3.0) ، المطورة من قبل جامعة هارفارد لغرض المسح العالمي للصحة النفسية، كما قام على تطويرها فريق سعودي من الأطباء النفسيين والمترجمين المعتمدين، وراجعها مجموعة من الخبراء في الصحة النفسية للتأكد من دقتها وَفْق الضوابط العلمية.وأشار أستاذ زائر في كلية الطب في جامعة هارفرد, باحث رئيس لمشروع البرنامج الوطني للصحة النفسية وضغوط الحياة، مديرة قسم الوبائيات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتورة ياسمين التويجري، إلى توظيف أعلى معايير مراقبة الجودة والنوعية لبيانات المسح وأحدثها، لضمان الاعتمادية عليها، لافتةً إلى أن المشروع حاز على تقدير خاص من جامعة ميتشيغان لنجاحه في تطبيق جميع أساليب مراقبة الجودة بطريقة متميزة ومتفوقة حيث اجتاز المعايير الدولية.وقد حظي المشروع الوطني للصحة النفسية بدعم العديد من الجهات كوزارة الصحة، وجامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالإضافة إلى الهيئة العامة للإحصاء, كما جرى التعاون دوليًّا مع منظمة الصحة العالمية، وجامعة هارفارد، وجامعة ميتشيغان، وتم دعم المشروع عبر مِنَح متعددة من شركة سابك، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة أبراج.يُشار إلى أن التجمع العلمي تم ربطه ببث حي مباشر مع الدكتور رونالد كسلر من جامعة هارفرد, والدكتورة زينة منيمنية من جامعة ميتشيغان، وحضره نخبة من الباحثين والعلماء والمتخصصين النفسيين من قطاعات صحية مختلفة.// انتهى //12:45ت م0062

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.