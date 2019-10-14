السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وسُحب رعدية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة وبحرة والقنفذة والليث ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

// انتهى //

12:12ت م

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