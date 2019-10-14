السعودية اليوم / جمعية المدينة المنورة الخيرية تنظم غداً ندوة "مستجدات السكري"



المدينة المنورة 15 صفر 1441هـ الموافق 14 اكتوبر 2019م واس

تنظم جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري "سُكّر" غداً, "الندوة الثانية لمستجدات السكري", بمشاركة عدد من المختصين والأطباء والممارسين الصحيين من مختلف مناطق المملكة, وذلك بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صلاح بن سليمان الردادي، أن انعقاد الندوة للسنة الثانية على التوالي يأتي تأكيداً على أهمية التعامل مع داء السكري, وتبادل الخبرات بشكل واسع مع عدد من الخبراء والمختصين من خلال المحاضرات وورش العمل التي تستهدف جميع النواحي بمرض السكري، والتركيز على آخر ما توصلت إليه الدراسات المحلية والعالمية بخصوص داء السكري في المملكة, والتطرق إلى الأساسيات اللازمة معرفتها لداء السكري حسب توصيات الجمعية العلمية العالمية.

وبين أن الندوة التي تقام فعالياتها على مدى ثلاثة أيام, تتضمن لقاءً علمياً للأطباء يبحث مستجدات مرض السكر وعلاجه لدى مختلف المراحل العمرية، مشيرًا إلى أن فعاليات الندوة تشمل محاضرات عن علاج السمنة والتخلص من داء السكري من النوع الثاني بشكل نهائي, إلى جانب ورقة عمل تتناول داء السكري في المناطق النائية بالمنطقة والمحافظات التابعة, كما تستعرض الندوة مستجدات "سكري الاطفال" وكيفية استخدام تقنية قياس السكر المستمر لتحسين مستوى الدم بالسكر لدى الاطفال والبالغين، كما سيتم تلخيص جميع الآراء والأفكار التي تطرح خلال الندوة والخروج ببعض التوصيات والنتائج الهامة.

ونوّه الردادي بالدعم والاهتمام الذي تحظى به الجمعية من سمو أمير منطقة المدينة المنورة, وسمو نائبه, ما كان له الأثر البالغ في تفعيل دور الجمعية وتحقيق أهدافها وتنظيم الفعاليات المجتمعية.

// انتهى //

11:56ت م

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