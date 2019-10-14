السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ دورة في اللغة الإنجليزية لمنسوبي شرطة المنطقة



نجران 15 صفر 1441هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية، تستهدف منسوبي شرطة المنطقة، وذلك في مقر مبنى الكلية التقنية.

وتهدف الدورة التي تستمر شهرين إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لإتقان مهارات اللغة الإنجليزية قراءةً وتحدثاً وكتابة واستماعاً، وتنمية الوعي بأهمية دور اللغة الإنجليزية.

وتتضمن الدورة عدداً من الأهداف التفصيلية تتمثل في التعرف على أساسيات وقواعد اللغة الإنجليزية، والقدرة على كتابة الجمل والأسئلة بشكل صحيح، وكذلك التعرف على التعبيرات الشائعة في التواصل اليومي مع متحدثي اللغة الإنجليزية، والمحادثة في مختلف المواقف اليومية.

كما تشمل الأهداف اكتساب الكفاية اللغوية اللازمة لاستخدام اللغة الإنجليزية في مختلف مواقف الحياة، وتنمية الوعي بأهمية دور اللغة الإنجليزية بوصفها وسيلة اتصال عالمية، إلى جانب تنمية الكفاية اللغوية التي تمكنهم من تفهم قضايا المجتمع والمشاركة في إيجاد حلول لها.

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11:39ت م

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