

مكة المكرمة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم, برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس, وافتتح العيادة الطبية بثانوية الملك عبدالعزيز في العاصمة المقدسة .

وأفاد المرشد الصحي بثانوية الملك عبدالعزيز فهد الهاجري أن العيادة تحتوي على جهاز قياس العلامات الحيوية وضغط نسبة الأكسجين بالدم, وجهاز قياس الحرارة وقياس ضربات القلب, وسريراً للمريض, وطاولة فحص, وجهاز للصدمات الكهربائية, وجهاز رذاذ بخار لمرضى الربو, وجهاز أكسجين بمنظم, وثلاجة إلكترونية لحفظ الأمصال .

وأفاد أن دور المرشد الصحي يتلخص في التوعية والتثقيف العلاجي, وعمل برامج صحية, إضافة إلى حصر الأمراض المزمنة للطلاب ومتابعة الحالات الصحية لهم .

// انتهى //

11:37ت م

0042





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يدشّن الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.