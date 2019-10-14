السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير شرطة منطقة الجوف



سكاكا 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط .

واستمع سمو أمير منطقة الجوف من اللواء قحاط لشرح مفصل عن سير العمل والجهود التي يبذلها رجال الأمن في المنطقة، بمتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه .

وثمن سمو الأمير فيصل بن نواف جهود رجال الأمن في جميع قطاعات وأفرع الأمن العام ، متمنياً لهم التوفيق .

// انتهى //

11:25ت م

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