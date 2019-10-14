السعودية | وزير الخارجية يبحث مع السفير الهندي سبل تعزيز المجالات بين البلدين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع السفير الهندي سبل تعزيز المجالات بين البلدين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:27 مساءً, 14 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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